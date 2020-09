Após polêmica envolvendo Giovanna Antonelli, autor de Sol Nascente confirma que Danni Suzuki foi substituída por atriz mais experiente e conhecida

01/09/2020 | 15:10



Danni Suzuki recentemente revelou que teria perdido o papel de protagonista da novela Sol Nascente para Giovanna Antonelli, apesar de o personagem ter sido feito baseado na atriz de ascendência japonesa.

Apesar de Antonelli ter dito que nunca disputou um papel com Danni, o autor da trama, Walther Negrão confirmou para o colunista Flávio Ricco que a atriz foi substituída, o que o levou a reescrever o folhetim. O autor, no entanto, não citou o nome de Giovanna.

- Eu estava em São Paulo, quando recebi um recado do Rio, da minha colaboradora Suzana Pires, sobre a necessidade de substituir a Danni. Foi me passado que ela não tinha ido bem nas leituras de texto e seria substituída por uma atriz mais experiente e conhecida.

Após a repercussão, a assessoria de imprensa enviou um comunicado para o colunista Léo Dias e disse que desconhece as informações prestadas.

Os critérios de escalação das obras da Globo são técnicos e artísticos. São avaliados vários aspectos, como adequação ao perfil do personagem, disponibilidade do elenco, composição total do casting, dentre outros. (...) Essa decisão não cabe apenas a um profissional e sim a um time, composto por autor, diretores e diretoria de Entretenimento da empresa

.