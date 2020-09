Irmã das gêmeas Olsen deixa as redes sociais após ser cobrada para homenagear Chadwick Boseman

01/09/2020 | 15:10



A atriz Elizabeth Olsen, irmã das gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, deletou as redes sociais após ser alvo dos fãs de Chadwick Boseman, por não ter se pronunciado sobre a morte do ator, que foi seu colega de elenco nos filmes da Marvel.

Boseman e Olsen trabalharam juntos em Capitão América: Guerra Civil, de 2016, Vingadores: Guerra Infinita, de 2018, e Vingadores: Ultimato, de 2019. Nos filmes, ele interpretava o Pantera Negra, enquanto ela vivia a Feiticeira Escarlate.

Segundo o Just Jared, Olsen foi uma das poucas pessoas que eram próximas de Boseman no trabalho que não se pronunciou sobre a morte do ator. Nas redes sociais, internautas fizeram críticas e ataques à atriz pela falta de posicionamento. Logo em seguida, as redes sociais dela sumiram e muitos entenderam que ela escolheu desativar as contas por causa das cobranças dos fãs da Marvel.

A conta tinha cerca de 6,5 milhões de seguidores, além de quase 90 fotos. Quando se tenta acessar à pagina, através do nome do perfil dela, a rede social exibe a mensagem de que a página não está disponível e que ela pode ter sido removida.

Boseman tinha 43 anos de idade e foi vítima de um câncer de cólon, diagnosticado há quatro anos. Durante todo esse tempo, ele lutou contra a doença em segredo.

Por enquanto, a atriz não se pronunciou sobre o motivo para ter deletado a rede social. Após a ação, outros internautas saíram em defesa dela, afirmando que cada pessoa sente a dor do luto de uma forma diferente.

Ainda que não tenha se pronunciado nas redes sociais, Olsen apareceu com os olhos marejados em uma homenagem feita pelo canal ABC. Na mensagem, ela disse: - É adequado lamentar sua morte como se fosse de um rei.