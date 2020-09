TCE rejeita contas de 2017 da Câmara de Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 14:51



O TCE (Tribunal de Contas do Estado) rejeitou os balancetes de 2017 da Câmara de Diadema, quando o Legislativo era gerido pelo vereador e pré-candidato do PSB à Prefeitura neste ano, Marcos Michels, e os de 2015 da Câmara de Rio Grande da Serra, à época presidida por Messias Cabeleireiro (Cidadania). Nos dois casos cabem recursos.

No caso em Diadema, a reclamação do relator do processo, conselheiro Dimas Ramalho, foi sobre a falta de controle de despesas com combustível da frota legislativa. São 23 veículos para os 21 gabinetes – a presidência dispõe de automóvel extra.

Segundo Ramalho, auditoria apontou que, em 2017, a casa gastou R$ 192,9 mil com combustível, média de R$ 16 mil por mês. Também constatou que havia veículo com 20 multas acumuladas naquele exercício, bem como motoristas com 20 pontos na CHN (Carteira Nacional de Habilitação). “O descontrole do gasto com a frota é reincidente na Câmara de Diadema”, salientou o conselheiro.

Outra crítica feita com foi relação à manutenção do contrato com a Caixa para fazer a gestão da folha de pagamento do Legislativo. Tal acordo já foi rejeitado por pareceres antigos do TCE, mas segue em vigência na casa. Por causa disso, Ramalho aplicou multa de 160 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 4.336.

“Como ainda não fui notificado, preciso estudar o processo. Vou fazer minha defesa no tribunal de contas”, disse Marcos, exaltando cumprimento de exigências feitas pelo TCE em outros exercícios, como redução de cargos em comissão – dois por gabinete. “Na minha gestão a gente adequou cargos e reduzimos despesas.”

RIO GRANDE

No caso da Câmara de Rio Grande da Serra, Dimas Ramalho, que também relatou esse balancete, questionou a ausência de controle do uso de veículos, bem como concessão de licenças médicas remuneradas a vereadores sem perícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). “São falhas substanciais e de forma sistemática”, declarou o conselheiro, em relação ao trabalho de Messias à frente do Legislativo.