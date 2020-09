Mercedes-Benz encerra contrato de 189 temporários

Nilton Valentim

01/09/2020



A Mercedes-Benz encerrou o contrato de 189 trabalhadores temporários nesta terça-feira (1º de setembro) na planta de São Bernardo. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o vínculo dos operários com a montadora se encerrou em maio, mas foi estendido por mais três meses.



A entidade detalhou que eles foram contratados por tempo determinado. Ao término do acordo, ocorreu negociação entre a empresa e o sindicato para que houvesse prorrogação até o fim de agosto.

No fim de 2018 a Mercedes anunciou que iria admitir 600 trabalhadores com este tipo de vínculo em razão da expectativa de aumento na produção de caminhões. Inclusive com a volta do terceiro turno da linha de produção de veículos pesado, que havia sido excluída em 2014.