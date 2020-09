Após cirurgia, Tati Minerato revela que pensou que fosse morrer e médico responde acusações da influenciadora: Injustamente difamado

01/09/2020 | 14:10



Tati Minerato abriu o jogo sobre as cirurgias que realizou em maio deste ano. Como você viu, a influenciadora digital ficou mais de dez dias internada com complicações após uma lipoaspiração. Posteriormente, também foi revelado que ela trocou suas próteses de silicone. Já em agosto, a musa da escola de samba Águia de Ouro foi até a clínica do médico responsável pelos procedimentos e teve que ser escoltada pela polícia depois de uma confusão. Agora, em entrevista ao colunista Leo Dias, ela explicou o motivo de ter optado pelas intervenções estéticas.

- Estou sendo muito julgada na internet. Muita gente falando Ai, mas faz um monte de cirurgia. Então eu queria deixar claro que a minha última cirurgia estética foi há dez anos. E já fazia um ano que eu tinha vontade de trocar. E aí eu procurei o Dr. Felipe para que eu pudesse trocar o tamanho das próteses. E eu também tinha uma queixa besta, uma dobrinha nas costas, uma coisa muito pequena. E só eu via esse problema. Mas como eu ia fazer a troca das próteses, eu aproveitei e falei que queria tirar aquele pouquinho que me incomodava.

As complicações começaram apenas dois dias depois.

- Dois dias depois, abriu esse buraco enorme nos dois peitos. Eu já estava sentindo muitas dores, só que eu achei que era normal, decorrente da cirurgia. Dez dias depois eu fui tomar banho e começou a escorrer líquido no meu peito. Graças a Deus a minha mãe estava comigo nesse dia. Eu passei mal na hora, porque a imagem é muito chocante.

Na ocasião, Tati entrou em contato com o médico, que a aconselhou a limpar bem a região, passar uma pomada e fechar os ferimentos com gaze. No dia seguinte, ela foi até o hospital.

- Sinceramente, no calor da dor, eu nem imaginava o que ele ia fazer. Ele me colocou na maca e imediatamente me deu umas anestesias locais, no peito. E eu sentindo aquela dor, porque a anestesia pegou muito pouco. E ele suturou, costurou dentro do consultório. Os dois lados. E onde foi feita a lipo estava vermelho, e também estava doendo.

A campeã da terceira edição do Power Couple Brasil admitiu que, durante sua internação, teve medo de morrer.

- Chorei lágrimas de sangue. Morri de medo. Em inúmeras vezes pensei que poderia acontecer coisa pior. Por muito pouco eu não fui parar na UTI.

Tati também acabou perdendo a oportunidade de entrar para a A Fazenda 12, que estreia no dia 8 de setembro.

- A cirurgia foi dia 18 de maio. Foram três meses de tratamento, de luta contra tudo isso que aconteceu, de salvar minha vida. Eu fiquei muito abalada psicologicamente, emocionalmente. Eu perdi trabalhos, não só o convite de entrar no reality.

Ela aproveitou para afirmar que a cirurgia foi paga à vista, sem negociação de permuta. Tati ainda explicou o motivo de ter ido até a clínica recentemente.

- Eu gastei 14 mil com a cirurgia e gastei mais que o dobro com o tratamento. E ele não me deu nenhuma assistência. Eu fui lá, sim, para reclamar sobre a cirurgia. Os peitos também não ficaram bons. Vou ter que fazer uma cirurgia reparadora. Então eu bato nessa tecla: teve erro médico sim!

Por fim, ela pediu para que as pessoas prestassem mais atenção na hora de escolher um cirurgião plástico.

- Agora, quero dizer para que pensem um milhão de vezes antes de fazer um procedimento cirúrgico. Pesquisem muito, porque infelizmente o meu erro foi esse. Ele já tem dois processos na justiça por erro médico. Tive acesso aos autos do processo, são fotos inquestionáveis das pacientes que tiveram seus corpos praticamente mutilados, deformados. Uma coisa horrível.

Médico responde as acusações

O Dr. Felipe Tozaki respondeu as acusações de Tati Minerato por meio de seu advogado, Leonardo Tucci. Ele enviou uma nota ao colunista Leo Dias onde afirma ter sido injustamente difamado, injuriado e caluniado. Veja abaixo:

O Dr. Felipe Tozaki, especialista em cirurgia plástica, foi procurado pela Tatiane para realizar cirurgia visando corrigir uma complicação decorrente de um procedimento estético que a mesma realizou em 2014 com outro médico, fato que até agora foi omitido e não divulgado por ela.

O Dr. Felipe esclarece, ainda, que nunca realizou o procedimento denominado Lipoaspiração para fins estéticos na Tatiane, fato esse que também não corresponde à realidade e tem sido divulgado equivocadamente à imprensa por ela, pois, na realidade, os procedimentos realizados tinham caráter reparador, não estético.

Por questões de sigilo médico, não se pode divulgar a realidade envolvendo o procedimento cirúrgico, porém, fica totalmente enfatizado que o Dr. Felipe nunca realizou o procedimento de Lipoaspiração visando fins estéticos na Tatiane.

No tocante às mamas, restou divulgada pela Tatiane uma foto com os pontos abertos, entretanto, fica esclarecido que a cirurgia realizada visava a troca de próteses, foi feita sem qualquer intercorrência, tendo ocorrido a abertura dos pontos por conta de complicação denominada deiscência de cicatriz, fato também descrito em literatura médica e que não é erro médico.

Com relação às fotos de uma forte alergia também divulgada, o Dr.Felipe esclarece que a alergia se deu por conta de reação a medicamentos que foram ministrados na paciente no Hospital Ipiranga, durante a internação hospitalar, não tendo qualquer relação com o Dr.Felipe.

Por fim, informa o médico que está tomando todas as medidas judiciais cabíveis em face do evento ocorrido em seu consultório, onde foi injustamente difamado, injuriado e caluniado

As providências que estão sendo tomadas incluem o registro de boletim de ocorrência, apresentação de queixa-crime e a distribuição de ação de indenização por dano moral em face de Tatiane e sua mãe.

Não se despreza o sofrimento que Tatiane passou por conta de complicações, todavia, é necessário esclarecer que, ao contrário do que ela pensa, complicações não se afiguram erro médico, são coisas descritas em literatura médica e que podem ocorrer com qualquer pessoa que se submete a cirurgia, seja ela qual for.

Portanto, o Dr. Felipe repudia veementemente a postura que tem sido adotada contra ele, visto que, além de não ter sido julgado e condenado, os dois processos que ele responde por suposto erro médico também mencionados pela imprensa, ambos tiveram seus laudos técnicos negativos, isto é, os fatos elencados naquelas demandas não possuem nexo de causalidade entre o ato cirúrgico e eventuais complicações que ocorreram.