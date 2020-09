Descubra quais são os 7 SUVs novos mais baratos do Brasil

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



01/09/2020 | 13:48



O ano de 2020 tem sido bastante atípico para todos e isso, certamente, envolve a indústria automotiva. Talvez por isso, muitos modelos ainda não foram atualizados para a linha 2021, ainda que estejamos nos aproximando do último trimestre do ano.

Pensando nisso, o Garagem360 e a Kelley Blue Book Brasil prepararam uma lista para divulgar quais são os SUVs compactos mais baratos do País e que já passaram pela última atualização de suas linhas, ou que fizeram sua estreia no mercado já como ano/modelo 2021. Ao total, são sete opções com preços abaixo dos R$ 100 mil disponíveis para o consumidor adquirir sem se preocupar com uma defasagem mais rápida da sua aquisição ao longo do primeiro ano – o que poderia prejudicá-lo numa negociação de revenda após este período.

Da versão de entrada do Renault Duster, que está ligeiramente abaixo dos R$ 70 mil, ao Citroën C4 Cactus, cujo preço supera os R$ 86 mil, veja a posição de cada SUVs na lista abaixo, de acordo com os valores praticados pela KBB Brasil.Os preços divulgados foram consultados em agosto de 2020, com localização em São Paulo (SP).

SUVs novos mais baratos do Brasil

POSIÇÃO VEÍCULO ANO MODELO PREÇO 0 KM KBB FAIXA DE PREÇO 0 KM KBB #1 RENAULT DUSTER ZEN 1.6 16V MT FLEX 2021 R$ 69.088,00 R$ 68.715 – R$ 69.462 #2 HYUNDAI CRETA ATTITUDE 1.6 16V MT FLEX 2021 R$ 74.850,00 R$ 74.470 – R$ 75.230 #3 FORD ECOSPORT SE 1.5 12V MT FLEX 2021 R$ 76.826,00 R$ 76.436 – R$ 77.216 #4 JEEP RENEGADE STD 1.8 16V AT FLEX 2021 R$ 77.590,00 R$ 76.790 – R$ 78.390 #5 CHEVROLET TRACKER 1.0 TB 12V MT FLEX 2021 R$ 84.428,00 R$ 83.990 – R$ 84.865 #6 VOLKSWAGEN NIVUS COMFORTLINE 200 1.0 12V AT FLEX 2021 R$ 84.602,00 R$ 84.172 – R$ 85.031 #7 CITROËN C4 CACTUS FEEL 1.6 16V AT FLEX 2021 R$ 86.867,00 R$ 86.426 – R$ 87.308

Consumo dos SUVs

E já que o assunto é sobre os utilitários esportivos, confira na galeria a seguir os índices de consumo dos SUVs mais vendidos do Brasil.