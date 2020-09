Muros do Brinco de Ouro são pichados após mais um tropeço do Guarani na Série B

01/09/2020 | 13:36



O momento de crise no Guarani só aumenta. Após o empate por 1 a 1 contra o Oeste, na segunda-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, os muros do estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), foram pichados por torcedores.

Os protestos da torcida eram direcionados especialmente a Anaílson Neves, um dos sete membros do Conselho de Administração do clube. O dirigente já tinha sido citado na saída do técnico Thiago Carpini, quando foi chamado pelo treinador de "cobra".

Nos muros do Brinco de Ouro da Princesa, entre as mensagens que se liam ainda na manhã desta terça-feira estavam: "Fora Anaílson verme" e "Cobra safado".

O Guarani soma apenas quatro pontos em sete jogos na Série B com uma vitória, um empate e cinco derrotas. A equipe ainda não está na zona do rebaixamento, mas outros nove jogos da rodada ainda serão disputados entre esta terça e quarta-feira e os times da parte de baixo da tabela de classificação podem ultrapassar os campineiros.