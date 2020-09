'Jurassic World: Acampamento Jurássico', ganha trailer

01/09/2020 | 12:41



A série de animação Jurassic World: Acampamento Jurássico ganhou um trailer nesta terça-feira, dia 1º. A Netflix anunciou, também, a criação de um site interativo dedicado à produção. A estreia será no dia 18 de setembro, na Netflix. Por trás da série da DreamWorks produzida pela Universal Pictures e Amblin Entertainment estão nomes como Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer, Aaron Hammersley e Lane Lueras.

Jurassic World: Acampamento Jurássico conta uma história paralela da franquia Jurassic World: Mundo Jurássico. Em 8 episódios de 22 minutos cada um, a série acompanha seis adolescentes que participam de um acampamento de aventuras no outro lado da Ilha Nublar. Conforme os acontecimentos vão se desenvolvendo e os dinossauros da ilha saem de controle, cada pessoa do grupo descobre que sua vida depende do que ela e seus companheiros podem fazer. Isolados do mundo exterior, eles, que não se conhecem, devem tornar-se amigos e, posteriormente, uma família, enquanto se unem para se proteger dos dinossauros e revelar segredos que podem afetar o mundo inteiro. Confira o trailer no link a seguir (https://youtu.be/54jOQa7e57U).