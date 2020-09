Waze lança instruções com vozes de Batman e Charada; veja como usar

Bianca Bellucci

01/09/2020 | 12:48



O Waze fechou uma parceria com a Warner Bros. e a DC para trazer o Batman e o Charada para guiar as corridas no aplicativo. No Brasil, a voz do super-herói é dublada por Eduardo Ribeiro, enquanto Marco Ribeiro trabalha com o vilão. O recurso já está habilitado para uso, ficando disponível até 31 de outubro.



É importante destacar que, além das vozes, toda uma experiência sobre o universo de Gotham City está disponível no Waze. É possível, por exemplo, mudar o ícone do veículo e escolher entre o Batmóvel e o carro de corrida do Charada. Também dá para trocar o Humor, o avatar do usuário, optando entre os dois personagens.

Para completar a experiência, o motorista pode usar o Waze Audio Player para ouvir as playlists exclusivas preparadas pelo Waze e pela DC no Spotify. São elas: Drive with Batman (lista do super-herói) e Drive with The Riddler (seleção do vilão).

A seguir, o 33Giga ensina passo a passo para habilitar cada uma das novidades da DC no aplicativo do Waze. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é semelhante em modelos Android:

1. Acesse o Waze em seu celular. Depois, dê um toque em “Buscar”.

2. O menu do Waze apresentará a opção “Dirija com o Batman”. Selecione-a.

3. As três opções que podem ser modificadas serão apresentadas. São elas: Humor (avatar que identifica o usuário), Carro (ícone que fica no mapa) e Voz (guia da corrida).

4. Em “Humor”, é possível escolher entre o avatar do Batman e do Charada. Basta dar um clique para habilitar a opção.

5. No item “Carro”, o usuário pode mudar o ícone do veículo para o Batmóvel ou o carro de corrida do Charada.

6. Por fim, em “Voz”, você escolhe quem guiará as corridas: o super-herói dublado por Eduardo Ribeiro ou o vilão de Marco Ribeiro.

7. Após escolher cada uma das opções, clique em “Pronto” para aplicá-las no Waze.

