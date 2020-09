Após quatro meses, Anitta tira aplique do cabelo e mostra resultado

01/09/2020 | 12:10



De volta ao Brasil, Anitta já está renovando os cuidados com a beleza! No Instagram Stories, na noite da última segunda-feira, dia 31, ela publicou uma série de vídeos para revelar que usou por quase cinco meses um aplique no cabelo e que ninguém havia percebido que não se tratava de seus fios naturais!

- Quatro ou cinco meses que eu tava...Eu esperei acabar [o período de uso do aplique] para falar porque ninguém nesse mundo percebeu. Nem fora do país.Olha o meu cabelo de volta. Tirei todo o aplique, ficou quatro meses na minha cabeça e ele continua mara, não quebrou. Está um bafo. Cresceu uns quatro dedos, disse ela, mostrando os fios naturais.

Como você vê abaixo, Anitta ainda publicou uma comparação das fotos em que aparece com o aplique no cabelo e sem ele, com os fios bem lisos após o tratamento do profissional.

- Depois eu vou querer um rosa, o povo gostou do meu cabelo rosa. Eu estava com aquele aplique, que nem parecia que era aplique, tinha ele até aqui [na raiz]. Cabelo segue saudável. Já, já vou querer inventar uma outra moda. Já estou achando ele ralo, porque fiquei acostumada. Tinha muito medo de colocar mega porque tinha medo de estragar, mas não estragou. Ficou perfeito. Acho que segue um pouco mais hidratado até!, completou.