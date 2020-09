Justiça indefere liminar e Suzantur terá de retomar operações com 100% da frota em Mauá

Vanessa Soares

Após receber ofício da Prefeitura de Mauá, determinando a retomada integral da frota de ônibus em operação no município, que deveria ocorrer ontem, a Suzantur, empresa responsável pelo transporte público no município, solicitou à Justiça a suspensão da determinação, mas teve o pedido liminar negado.

No documento a empresa alega que a retomada de 100% da frota seria inviável, seja por questões financeiras, operacionais ou técnicas, e que a determinação do prefeito Atila Jacomussi (PSB) não teria amparo de estudos técnicos que comprovem a necessidade da medida.

Na decisão, o juiz da 5ª Vara Cível de Mauá, Rodrigo Soares, entendeu que as justificativas apresentadas pela empresa não são suficientes para a suspensão da medida, mas determinou que a retomada de 100% da frota seja gradual e não imediata, de forma que o restabelecimento de forma integral seja feito em cinco dias úteis. "Com menos ônibus à disposição, é óbvio que o risco de transmissão da Covid-19 aumenta dramaticamente , por força de os ônibus circularem lotados, com mais passageiros por metro quadrado do que seria razoável transportar. Orientações mundiais nesse sentido, recomendando o distanciamento entre pessoas em ambientes fechados, são bastante conhecidos", explicou.