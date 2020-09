Dólar cai em linha com exterior, após forte alta; valor do auxílio está no radar

01/09/2020 | 09:56



O dólar recua em linha com o exterior nesta terça-feira. Os investidores diminuem posições compradas na moeda americana, após a forte alta de ontem, estimulados pelo dólar fraco no exterior em reação à forte expansão da atividade industrial chinesa em agosto. A forte contração do PIB do Brasil no segundo trimestre na margem e ante o mesmo período de 2019 era esperada e fica em segundo plano no câmbio, de acordo com um operador.

No radar está o anúncio do valor do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro ofereceu um café da manhã a líderes do Congresso para acertar os últimos ajustes da prorrogação do auxílio emergencial pago trabalhadores informais até o fim do ano. Ao final do encontro, que ocorre no Palácio da Alvorada, há expectativa de que Bolsonaro faça o anúncio das quatro novas parcelas do benefício, que devem ser fixadas em R$ 300 no texto que será enviado ao Parlamento, conforme apurou o Broadcast/Estadão.

A iniciativa de conversar com os congressistas antes de finalizar a proposta é mais um gesto de aproximação do presidente com o Legislativo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, também será monitorado daqui a pouco, em reunião da comissão mista do Congresso para falar das ações do governo para lidar com a pandemia de coronavírus.

Mais cedo, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro registrou queda de 9,7% no segundo trimestre de 2020 ante o primeiro trimestre de 2020 e ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas consultados pelo AE Projeções, que esperavam uma queda entre 11,9% e 8,0%, com mediana negativa de 9,10%. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, o PIB apresentou queda de 11,4% no segundo trimestre de 2020, vindo também dentro das estimativas (15,10% a 8,70%) e pior que a mediana negativa de 10,50%. O PIB do segundo trimestre de 2020 totalizou R$ 1,7 trilhão.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,67%, a R$ 5,4443. O dólar futuro para outubro recuava 0,90% a R$ 5,4490.

Mais cedo, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,53% em agosto, levemente acima da mediana apurada nas estimativas na pesquisa do Projeções Broadcast, que indicava 0,50%, mas dentro do intervalo das expectativas, de 0,47% a 0,58%.