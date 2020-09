Windows 95 completa 25 anos e reforça seu marco na história da computação

Marcella Blass

Do 33Giga



01/09/2020 | 09:18



Este ano, o Windows 95 completou 25 anos. O sistema operacional é um dos mais icônicos da Microsoft e ajudou a popularizar o computador como uma ferramenta doméstica. Entre outros recursos, ele ainda apresentou aos usuários uma interface muito mais amigável que seu antecessor (Windows 3.1) e o clássico Menu Iniciar – que se mantém até hoje.

Lançado em 24 de agosto de 1995, o Windows 95 também trouxe para os usuários o Microsoft Media Player, a Barra de Tarefas, as funcionalidades minimizar e maximizar, e o plug and play – que facilita o reconhecimento automático de mouses, teclados e outros periféricos. Em um vídeo comemorativo, a Microsoft relembrou os principais destaques do sistema operacional que impulsionou muitas evoluções tecnológicas, e como ele se desenvolveu e modernizou até a sua versão atual. Veja só:

Na época do lançamento, a Microsoft investiu milhões de dólares em ações de marketing para que as pessoas conhecessem o Windows 95 – incluindo um comercial com os astros da série “Friends”, Jennifer Aniston e Matthew Perry. O investimento gerou resultado, e a empresa vendeu 7 milhões de cópias do sistema operacional em apenas 5 semanas.

Mesmo após o lançamento do Windows 98 (em 1998), muitas pessoas continuaram a usar a versão anterior, o que fez com que a Microsoft mantivesse o suporte ao sistema por mais uns bons anos, abandonando-o apenas no final de 2001. Até hoje, o sucesso do Windows 95 ainda faz o coração dos mais nostálgicos aquecer só de lembrar como era navegar nessa belezinha.

O som do Windows 95

A importância do projeto pedia que todos os sons do Windows 95 fossem não apenas amigáveis, mas principalmente marcantes para os usuários. Por isso, Mark Malamud e Erik Gavriluk, designers da Microsoft, deram ao músico e compositor britânico Brian Eno o desafio de passar essas sensações em uma música de pouco mais de 3 segundos. O resultado é a canção “The Microsoft Sound”, que indicava que o sistema operacional foi iniciado e estava pronto para ser usado.