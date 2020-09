Lady Gaga leva cinco prêmios no VMA 2020

01/09/2020 | 07:02



Onze anos depois de "sangrar" no palco do MTV Video Music Awards (VMA) e dez anos após o famoso vestido de carne, Lady Gaga foi mais uma vez protagonista da premiação no domingo, 30. A cantora levou para casa cinco prêmios, incluindo o de artista do ano, e chamou atenção para as máscaras que usou em cada uma de suas aparições ao longo de uma noite que teve distanciamento social, e também contou com apresentação de Miley Cyrus e presença de Ariana Grande em duo com Gaga.

O VMA 2020 foi o primeiro grande evento a acontecer desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus. A cerimônia realizada em Nova York teve discursos de aceitação e parte das performances pré-gravadas para diminuir os riscos de contaminação. O evento foi realizado em diferentes bairros de NY para shows ao vivo ao ar livre, embora quase sem público presente.

Gaga foi eleita a artista do ano, e ganhou três prêmios por Rain on Me, música que gravou com Ariana Grande para o seu mais recente álbum, Chromatica. O single levou os prêmios de colaboração, música do ano e fotografia. Mas o grande vencedor da noite foi o rapper The Weeknd, Blinding Lights ganhou como melhor vídeo do ano e também como vídeo de R&B. Ao receber os prêmios, o canadense refletiu sobre a onda de protestos nos Estados Unidos.

"Mais uma vez, é difícil comemorar. Justiça para Jacob Blake e Breonna Taylor", afirmou ele, referindo-se a duas das mortes de afro-americanos pela polícia que abalaram os EUA em 2020.

A MTV dedicou a premiação a Chadwick Boseman, chamando astro de Pantera Negra, que morreu na sexta, aos 43 anos, de "verdadeiro herói". Ao abrir a cerimônia, a apresentadora Keke Palmer chamou Boseman de "ator com talento e paixão que são uma verdadeira inspiração para todos os fãs que ele tocou e todos que ele encontrou".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.