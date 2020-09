Netflix libera filmes e séries de graça para não assinantes

Marcella Blass

Do 33Giga



01/09/2020 | 05:48



A Netflix anunciou na última segunda-feira (31) uma lista de filmes e séries que estão sendo exibidos gratuitamente no Brasil e em mais cerca de 200 países. A ação conta com grandes títulos do serviço de streaming, entre eles Stranger Things e Casamento às Cegas. A empresa não informou até quando o catálogo aberto ficará disponível.

A lista completa traz outras produções originais, como Mistério no Mediterrâneo, Elite, O Chefinho – De Volta aos Negócios, Bird Box, Olhos que Condenam, Dois Papas, Nosso Planeta e Grace and Frankie. Os filmes podem ser assistidos na íntegra, enquanto as séries têm disponível apenas o primeiro episódio.

Antes de iniciar as produções, é exibido um anúncio de 30 segundos (que pode ser pulado) sobre os produtos da Netflix. Na sequência, os títulos rodam no mesmo reprodutor de vídeos e com as opções de áudio e legenda do serviço pago. O conteúdo pode ser acessado via navegador web pelo site oficial da Netflix e no aplicativo para Android.