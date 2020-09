Categoria vota em assembleia propostas das instituições

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 00:43



Os bancários do Grande ABC realizaram assembleia, na noite de ontem, para decidir sobre a aceitação das propostas feitas pelas instituições. No entanto, a votação adentrou a madrugada e, até o fechamento desta edição, ainda não havia resultado.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do ABC e o Comando Nacional dos Bancários, após várias rodadas de negociações e propostas rebaixadas, que resultariam em redução de até 48% no valor da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), reajuste zero nos salários e o fim da 13ª cesta alimentação, a categoria conseguiu “reverter a enxurrada de retirada de direitos e cortes de rendimentos”. Com isso, seria afastada a possibilidade de greve.

A proposta pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) apreciada pelos bancários propõe aumento de 1,5% para salários, com abono de R$ 2.000 e reposição da inflação (estimada em 2,74% no período) para demais verbas, como vales alimentação e refeição e auxílio-creche/babá. Caso a proposta seja aprovada, o abono será pago até o fim do mês.

Para 2021, o acordo garante a reposição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no período (1º de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021) e aumento real de 0,5% para salários e demais verbas como vales alimentação e refeição, assim como para os valores fixos e tetos da PLR.

A proposta prevê ainda a manutenção de todas as cláusulas da convenção coletiva da categoria e dos acordos específicos de bancos públicos por dois anos. O sindicato dos bancários da região, que reúne 5.500 trabalhadores, enviou a proposta em julho.