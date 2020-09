Auxílio emergencial de R$ 300 deve ser anunciado hoje

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 00:46



A prorrogação do pagamento do auxílio emergencial, benefício concedido pelo governo federal para minimizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, deve ser anunciada hoje. Há alguns dias, o presidente Jair Bolsonaro informou que o valor não deverá ser de R$ 600, pago até então, pois “pesam muito para a União”. A expectativa é a de que o novo valor seja de R$ 300.

Para o professor Volney Gouveia, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), a posição do governo em relação ao auxílio emergencial vai na mesma linha de não conceder aumento real ao salário mínimo, onde há preocupação excessiva com o ajuste fiscal. “O governo está em busca do equilíbrio das contas por meio da equalização das receitas e despesas. Porém, quando reduz o auxílio, mais uma vez tira a capacidade da economia em reagir ao próprio problema causado pela pandemia: a recessão econômica. Na faixa dos R$ 600 ele tem caráter expansionista e multiplicador, para atender suas necessidades mais imediatas, em situação de vulnerabilidade econômica grave. Em valor menor, não.”

O economista Ricardo Balistiero, do Instituto Mauá de Tecnologia, avalia como positiva a prorrogação do auxílio, já que atinge um terço da população brasileira, ou seja, cerca de 70 milhões de pessoas. “No entanto, seria impossível manter os R$ 600, uma vez que já custou R$ 250 bilhões até agora e temos um País quebrado. O nosso deficit nominal é superior a R$ 1 trilhão. Mas, mais uma vez, o governo vai vender politicamente os simbólicos R$ 300.”