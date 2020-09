31/08/2020 | 22:30



A Band divulgou nesta segunda-feira, 31, um vídeo com os participantes do 8º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, que vai ao ar na próxima terça-feira, 1º.

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

No episódio, estarão presentes Teresa, Sidney, Keff, Karoline, Gabriel, André, Ana e Amanda.

Assista ao vídeo abaixo: