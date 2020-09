Atende Fácil retoma serviços com agendamento

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



01/09/2020 | 00:01



Depois de cinco meses fechado, o Atende Fácil, no Centro de São Caetano, retomará os atendimentos a partir de amanhã apenas com agendamento prévio e com 30% da capacidade. O órgão municipal, que dispõe de acesso rápido a serviços municipais, estaduais e federais, retorna após pausa por causa da pandemia do novo coronavírus. Já o Posto do Atende Fácil Express, no bairro Prosperidade, não será reaberto neste momento.

A prioridade dos atendimento será para serviços que não podem ser concluídos sem a presença do cidadão. Apesar da retomada gradual, a diretora da unidade rápida, Renata Evelyn de Oliveira, destaca que durante o fechamento presencial a unidade recebeu cerca de 3.500 solicitações diárias. “Mesmo quando tudo voltar ao que era, acredito que 50% dos atendimentos continuarão sendo via internet e é importante ressaltar que todos os agendamentos feitos anteriormente à pandemia deverão ser reagendados”, destacou.

Entre os serviços oferecidos pela unidade estão os atendimentos municipais – sobre mobilidade urbana, vigilância sanitária, obras e habitação –, assim como vacinação da febre amarela e certificado internacional de vacinação, RG e antecedentes criminais. Os serviços do Detran não serão reabertos nesta etapa, por determinação do governo do Estado, com previsão de retomada no dia 14 de outubro.

Os agendamentos prévios devem ser feitos, obrigatoriamente, pelo site saocaetanodosul.sp.gov.br. Já o atendimento remoto continua sendo realizado pelo e-mail atendefacil@saocaetanodosul.sp.gov.br. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

POUPATEMPO

Depois das unidades de São Bernardo e Mauá, que já estão funcionando, amanhã serão retomados os atendimentos nos Poupatempos de Santo André e Diadema apenas para serviços pré-agendados no site poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo Poupatempo Digital. Não há disponibilidade de agendamentos presenciais nos postos de atendimento.

Hoje termina o mutirão realizado pelo Poupatempo para atender às solicitações referentes ao RG. Desta vez, as vagas de agendamento foram distribuídas entre os postos da Região Metropolitana, entre eles Santo André e Diadema, que terão equipes reforçadas para dar conta da demanda. A iniciativa tem atraído cidadãos que precisam solicitar o documento com urgência e a expectativa é a de que mais de 2.800 pessoas sejam atendidas.

Outras unidades na Região Metropolitana também participam do mutirão: Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Osasco e Taboão da Serra, além dos municípios do Interior, como Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto.