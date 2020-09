Pliskova, Kvitova e Kerber estreiam com vitória no US Open

31/08/2020 | 21:58



Cabeça de chave número 1 e uma das principais favoritas ao título, a checa Karolina Pliskova estreou com uma boa vitória no US Open, nesta segunda-feira, em Nova York. A número três do mundo derrotou a ucraniana Anhelina Kalinina com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0, em apenas 1h03min de duelo.

Em busca do seu primeiro título de Grand Slam, Pliskova dominou com facilidade a rival, atual 145ª do ranking, mas perdeu o saque por duas vezes ao longo da partida. Em compensação, quebrou o serviço da rival em seis games e mal foi ameaçada no segundo set, no qual teve atuação praticamente impecável.

Na segunda rodada, Pliskova vai enfrentar a francesa Caroline Garcia. A 32ª cabeça de chave venceu nesta segunda a italiana Jasmine Paolini por 6/3 e 6/2. No US Open, Pliskova entrou como primeira cabeça de chave porque as duas líderes do ranking - a australiana Ashleigh Barty e a romena Simona Halep - decidiram não competir por temor de contaminação por covid-19.

Campeãs de Grand Slam, a alemã Angelique Kerber e a checa Petra Kvitova também venceram na estreia. Kerber despachou a australiana Ajla Tomljanovic por duplo 6/4. A ex-número 1 do mundo vai enfrentar na segunda rodada a compatriota Anna-Lena Friedsam, que eliminou a local Caroline Dolehide por duplo 6/2.

Bicampeã de Wimbledon, Kvitova também avançou em sets diretos. Ela superou a romena Irina-Camelia Begu por 6/3 e 6/2. Sua próxima adversária será a ucraniana Kateryna Kozlova, que derrotou neste primeiro dia de jogos a local Whitney Osuigwe por 6/3 e 7/5.

A decepção do dia coube a outra americana. Cori Gauff, de apenas 16 anos, se despediu de forma precoce em Nova York. Uma das promessas do tênis dos EUA, ela caiu diante da letã Anastasija Sevastova (31ª cabeça de chave) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.

Outras cabeças de chave a avançar neste primeiro dia de competições foram a croata Petra Martic (8ª), a checa Marketa Vondrousova (12ª), a estoniana Anett Kontaveit (14ª), a polonesa Magda Linette (24ª) e a francesa Kristina Mladenovic (30ª).

Além deles, venceram nesta segunda-feira a russa Varvara Gracheva, as bielo-russas Aliaksandra Sasnovich e Vera Lapko, a montenegrina Danka Kovinic, as ucranianas Marta Kostyuk e Kateryna Bondarenko, a eslovena Kaja Juvan e a local Madison Brengl.