Em convenção, Auricchio exalta experiência em alfinetada à oposição

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020 | 21:53



Prefeito de São Caetano e oficializado candidato à reeleição neste ano pelo PSDB, José Auricchio Júnior adotou a experiência como slogan de campanha, ressaltando os três mandatos à frente do Palácio da Cerâmica e em alfinetada velada aos rivais, que não possuem passagem pelo comando do Executivo na cidade.

Em convenção realizada na noite desta segunda-feira (31), na Câmara de São Caetano, o tucano ressaltou ter serviços prestados à população da cidade, tanto no período pré-pandemia como durante a crise sanitária devido ao novo coronavírus. “(O slogan) Não é um recado (à oposição) porque não feito por marqueteiros. Foi pensando na população”, sintetizou Auricchio.

A atividade aconteceu no salão nobre da casa. Inicialmente, o espaço estava lotado, com cerca de 400 apoiadores no local. Quase uma hora antes da chegada do prefeito, porém, a organização pediu que houvesse dispersão das pessoas, com saída assim que a votação de homologação da chapa fosse concretizada. Além de Auricchio, o ato confirmou o vereador Carlos Humberto Seraphim (PL) como candidato a vice, bem como os postulantes às cadeiras na Câmara – são 145 candidatos a vereador na coligação governista.

O evento foi prestigiado pelo deputado estadual e filho do chefe do Executivo, Thiago Auricchio (PL), pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) e por integrantes dos partidos aliados – Cidadania, PL, Podemos e Avante, que foi confirmado na coligação na noite desta segunda-feira. O chefe do Executivo declarou que há conversas com outras siglas, como o PSB.

Auricchio tentará o quarto mandato algo que, se concretizado, será recorde regional. O tucano voltou a garantir possuir condições jurídicas de participar do pleito. O prefeito declarou estar “estarrecido” com a ausência de propostas da oposição para o futuro do município, batendo na tecla da situação jurídica do tucano.

Atual vice-prefeito e candidato a vereador nesta eleição, Beto Vidoski compareceu à atividade, mas não ficou para a entrevista coletiva concedida por Auricchio. Outro nome cotado para compor a chapa tucana, o ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) Marcos Bassi (PSDB) não esteve presente. O vereador Marcel Munhoz (Cidadania), que também vislumbrava estar na dobrada, permaneceu durante toda a atividade.