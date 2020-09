Nos Estados Unidos terceira vacina entra na fase 3 de testes

31/08/2020 | 21:40



Nos Estados Unidos, o país mais atingido pelo novo coronavírus, uma terceira vacina contra o covid-19 entra na terceira fase de testes. A vacina da farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou nesta segunda-feira, 31, que a AZD 1222 se tornou a terceira vacina a entrar em testes em larga escala nos país, depois das vacinas feitas pela Moderna e Pfizer/BioNTech.

Em comunicado, a AstraZeneca disse que está "recrutando até 30.000 adultos com 18 anos ou mais de diversos grupos raciais, étnicos e geográficos que são saudáveis ou têm condições médicas estáveis, incluindo aqueles que vivem com HIV e os que correm maior risco de infecção pelo vírus SARS-CoV-2" nos Estados Unidos. Os participantes da fase 3 de testes receberão duas doses ativas ou de placebo, com intervalo de duas semanas.

Segundo levantamento de dados realizado pela Universidade Johns Hopkins, mais de 25 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus ao redor do mundo. A plataforma da universidade contabiliza hoje 25.334.339 contaminações por covid-19 confirmadas ao redor do mundo e 848.203 mortes.

De acordo com os dados da plataforma da universidade, seguem como países com maior número de infectados os Estados Unidos (6.023.368 casos), seguido pelo Brasil (3.862.311) Índia (3.621.245), Rússia (992.402) e Peru (647.166).