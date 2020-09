Grande ABC tem mais 14 mortes pelo coronavírus e chega a 2.157

Da Redação



01/09/2020 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC registraram mais 14 mortes causadas pelo novo coronavírus ontem, chegando a 2.157 vítimas. Além disso, 345 casos foram confirmados, totalizando 55.623 diagnósticos desde o início da pandemia. São 45.990 recuperados na região.

São Bernardo, cidade com os maiores números absolutos, tem 24.902 infectados e 773 óbitos, seguida por Santo André (15.407 casos e 486 mortes), Diadema (7.306 casos e 377 mortes), Mauá (3.413 casos e 268 mortes), São Caetano (3.183 casos e 164 mortes), Ribeirão Pires (942 casos e 67 mortes) e Rio Grande da Serra (470 casos e 22 mortes).

Em São Paulo, o governo do Estado contabiliza 30.014 vítimas fatais e 804.342 contaminados. Por outro lado, ao menos 644.441 se recuperaram. Já no País, são 121.381 mortes e 3.908.272 diagnósticos positivos, segundo informações do Ministério da Saúde, além de 3.097.734 recuperados.