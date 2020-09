Magalhães anuncia advogada do movimento negro como vice

da Redação



O pré-candidato do PT à Prefeitura de Ribeirão Pires, Felipe Magalhães, anunciou a advogada Jacque Cipriany (PT) como vice em sua chapa na eleição deste ano.

“Eu estou muito feliz por ter a Jacque como minha vice pelo que essa candidatura representa, que é o espaço da mulher negra, a luta de combate ao racismo”, considerou o petista. “Com essa escolha, nós damos uma demonstração para a cidade de qual será nossa disposição à frente do Executivo municipal. Queremos representar a classe trabalhadora, o povo negro, e todas e todos aqueles que sonham com uma Ribeirão Pires mais justa, acessível, democrática e que ofereça serviços de qualidade a todas as pessoas”, emendou.

Segundo o PT de Ribeirão, Jacque Cipriany, 38 anos, é formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, rapper, militante do movimento negro, do movimento feminista e de mulheres, integrante da Anan (Associação Nacional da Advocacia Negra), do grupo de advogadas negras Esperança Garcia, da comissão da verdade sobre a escravidão negra no Brasil da OAB, comissão estadual da igualdade racial da OAB, comissão da mulher Jaqueline Aparecida Advogada, do coletivo mulheres na trincheira e representa a OAB de Ribeirão Pires no Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Ribeirão Pires.

“Acolho com muita alegria, disposição e emoção minha indicação. Sei das responsabilidades e grandiosidade deste momento, que vai além de mim. Não se trata tão somente de um nome, mas de uma concepção de mundo, de sociedade, da construção de uma cidade plural, inclusiva. O PT de Ribeirão Pires demonstra, com essa indicação, que a narrativa antirracista é compromisso efetivo e eu me sinto honrada por fazer parte desta construção junto à nossa bancada à vereança”, comentou Jacque.