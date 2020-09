Sentimentos diversos no bloco de Atila

Raphael Rocha



01/09/2020 | 00:07



A união de partidos em torno da pré-candidatura do ex-juiz João Veríssimo (PSD) à Prefeitura de Mauá provocou movimentações intensas no governo de Atila Jacomussi (PSB) na última semana. O pessedista atraiu o PSC, do Pastor Fábio Saturino, e o Cidadania, de Luizão da Comunidade, disse que outras legendas estão em conversas adiantadas e rechaçou procura por medalhões. Parte dos governistas viu o movimento com preocupação, com a chance de se consolidar uma terceira via competitiva e capaz de evitar a polarização entre Atila e o PT, de Marcelo Oliveira. Por outro lado, o alto escalão do Paço fez questão de minimizar a união. Teve gente chamando os partidos de “naniquinhos” e que a parceria vai nadar e morrer na praia, sem capilaridade para minar o segundo turno entre Atila e o PT.

Pé do ouvido

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), esteve no sábado em feira livre da Vila Magini e se encontrou com o ex-prefeito Donisete Braga (PDT), que tem sustentado a pré-campanha ao Paço neste ano. Os dois foram aliados em 2012, quando Atila, terceiro colocado naquela eleição, apoiou Donisete no segundo turno. Romperam em 2015, quando o socialista, já deputado estadual, começou a se movimentar para ser candidato a prefeito. Em 2016, protagonizaram o pleito, com Atila levando a melhor. O que chamou atenção no encontro foi o bate-papo descontraído entre os dois e, certo momento, Donisete se aproximou e conversou ao pé do ouvido com Atila.

Representação

O munícipe Rogério e Silva, conhecido como Rogério da Lupa, formalizou no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), denúncia contra o promotor Bruno Servello Ribeiro, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) ABC, do Ministério Público. Ele acusa o integrante do MP de não investigar devidamente denúncias apresentadas contra o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), em contratos da merenda, que resultaram, posteriormente, na Operação Prato Feito, conduzida pela PF (Polícia Federal) e pelo MPF (Ministério Público Federal).

Possível vice

Avançou a conversa para que a advogada Ana Paula Lupino (PTB), atualmente pré-candidata a vereadora, seja a vice na chapa encabeçada pelo ex-prefeito Luiz Marinho, pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo. Marinho já havia externado desejo de ter uma mulher como parceira de legenda no pleito deste ano. O anúncio do vice está previsto para esta semana.

Futuro vice

Segue a discussão sobre o vice do pré-prefeiturável do PSB em Santo André, Ailton Lima. Está quase certo que o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos) não estará na chapa, pois precisará se dedicar à recuperação física depois de meses na UTI para vencer a Covid-19. Evoluíram as conversas para que o Republicanos, partido de Aidan, siga com o posto de número dois da chapa, o problema é encontrar um perfil.

Impasse

No Psol de Santo André, o debate em torno de quem vai ocupar a vice na chapa liderada por Bruno Daniel precisou ser adiado no domingo por falta de consenso. Parte da legenda defende que a engenheira Raquel Varela (Rede), atualmente pré-candidata a vereadora, seja indicada para a composição, mas outra ala do Psol ainda se mostra reticente em abrir espaço para partido aliado.

Carreata do Novo

Cerca de 100 automóveis estiveram na carreata promovida pelo Partido Novo no domingo pelas ruas de São Caetano. A ideia foi, nas ruas da cidade, mostrar que a legenda terá candidaturas no município, único do Grande ABC a ter aval das cúpulas nacional e estadual para participar do pleito. O pré-prefeiturável do Novo será Mário Bohm.