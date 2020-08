Trump critica Biden e diz: há 'maníacos de esquerda' descontrolados nos protestos

31/08/2020 | 19:37



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dedicou sua entrevista coletiva desta segunda, 31, a ressaltar o que é, segundo ele, o risco de que o país sofra uma crise de segurança. Trump acusou a oposição do Partido Democrata de apoiar extremistas de esquerda e de ser fraca nessa frente, em meio a protestos contra o racismo.

"Eles perderam o controle desses maníacos de esquerda", acusou Trump sobre a oposição, dizendo que lideranças democratas, como Joe Biden, seu rival na disputa eleitoral deste ano, cedem à "turba" que aparece nas manifestações violentas. Ele afirmou que a oposição deveria pedir o envio da Guarda Nacional nesses casos, mas acusou os democratas de serem fracos na área e ainda injustos com as forças de segurança.

Trump confirmou que visitará a cidade de Kenosha, Wisconsin, nesta quarta, 1°, local que tem sido palco de protestos nos últimos dias, após um homem negro, James Blake, ter sido baleado várias vezes pelas costas por um policial. O presidente foi questionado sobre o motivo de não visitar familiares de Blake nessa passagem pela cidade. Trump disse que considerou fazer isso e que falou por telefone com o pastor da família, mas que o fato de que haviam pedido a presença de um advogado no encontro o desagradou. O presidente disse que o encontro com a família poderia ainda assim ocorrer.

"Há uma guerra contra os agentes de segurança neste país, mas sem eles nós não teríamos um país", criticou Trump. Segundo ele, alguns policiais são ruins e merecem ser punidos, mas são a minoria. O episódio com Blake está sob investigação, lembrou, dizendo que Blake "aparentemente estava tentando fugir dos policiais, quando foi violentamente atacado".

De olho nas eleições de novembro, Trump dirigiu críticas ao rival Biden, acusando o ex-vice-presidente de ser fraco em segurança e de ter cedido à ala mais radical de seu partido. Trump disse que Biden daria "apoio moral" a vândalos e informou que as forças de segurança já prenderam mais de 200 pessoas recentemente em várias cidades, durante protestos. O presidente ainda afirmou que os piores protestos violentos ocorrem sempre em cidades governadas pela oposição democrata.