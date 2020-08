Waldery repete que Renda Brasil não está contemplado no Orçamento

31/08/2020 | 18:44



O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, repetiu que o Renda Brasil não está contemplado no Orçamento de 2021 e defendeu focalização de gastos sociais. "O Renda Brasil não está contemplado no Orçamento, mas, como despesa primária nova, teremos que ter a redução na proporção de um para um de outras despesas para o cumprimento do teto de gastos", repetiu.

A equipe econômica enviou hoje ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021. Em meio às discussões para lançar o programa Renda Brasil, que substituirá o Bolsa Família e será a marca social do governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Cidadania ganhou um reforço de R$ 7,836 bilhões em seu Orçamento para 2021.

A Cidadania é hoje a pasta responsável pelo Bolsa Família. O Orçamento da Cidadania neste ano (sem contabilizar o gasto extraordinário do auxílio emergencial) é de R$ 96,446 bilhões, valor que passou a R$ 104,282 bilhões em 2021, segundo o projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).