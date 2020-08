Boca Juniors suspende treinamentos por três dias por causa de suspeita de covid

31/08/2020 | 18:33



Com jogo marcado para 17 de setembro, em Assunção, contra o Libertad, pela Copa Libertadores, o time do Boca Juniors anunciou, nesta segunda-feira, que suspendeu por três dias os trabalhos da equipe no centro de treinamento em Ezeiza, próximo a Buenos Aires.

O motivo seria o registro de 19 casos de covid-19, dos quais 14 com jogadores. Toda a delegação da equipe está isolada no CT, enquanto o técnico Miguel Ángel Russo deixou o local por pertencer ao grupo de risco da doença. Ele tem 64 anos e se recuperou recentemente de um câncer.

"No que diz respeito ao treinamento no contexto de uma pandemia de covid-19, o Boca Juniors relata que a equipe de futebol profissional do clube foi avaliada duas vezes por semana desde a retomada das atividades presenciais (10 de agosto) e mais de 500 testes já foram concluídos. Nos dias 18, 21 e 26 de agosto, todos apresentavam PCR negativo. Esta avaliação incluiu todo o pessoal do Centro de Formação de Ezeiza, bem como o pessoal do hotel onde se encontra a delegação", informou o comunicado.

"Durante a noite de sexta-feira, 28 de agosto, foram detectados sintomas compatíveis com covid-19, então no dia seguinte foram realizados testes rápidos de esfregaço, que deram a alguns membros da equipe um resultado positivo, então, no domingo, 30, os testes foram repetidos. PCR para todos os membros da delegação, mostrando o surgimento de um surto de contágio", continuou a nota, sem especificar o número de contaminados.

"À exceção de um jogador, os resultados positivos foram identificados antes do aparecimento dos sintomas, estando isolados na concentração, sob estrita supervisão médica, nutricional e psicológica. O estado de saúde é excelente em todos os casos, aguardando os tempos de saúde e médico para o pronto retorno à atividade. Por estes motivos, e para maximizar as medidas de segurança sanitária, toda a delegação está isolada nos respectivos quartos, sendo o treinamento suspenso por 72 horas, após às quais serão efetuados novos testes de PCR."

Os times argentinos não entram em campo desde março por causa da pandemia do coronavírus. Retornaram aos treinos em 10 de agosto e cumprem um cronograma que previa o retorno às atividades em grupo nesta semana.

Além do Libertad, o Boca Juniors tem a companhia de Independiente de Medellín e Caracas no Grupo H da Libertadores. O time soma quatro pontos, após duas rodadas: 1 a 1 com o Caracas e 3 a 0 sobre o Independiente.