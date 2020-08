Gabigol completa 24 anos de idade com festa na pandemia e presença de Rafaella Santos

31/08/2020 | 18:11



Gabigol completou 24 anos de idade no último domingo, dia 30, e realizou uma festa com a presença de familiares e amigos. Nas redes sociais, Valdemir Silva, pai do jogador, divulgou um vídeo cantando a música Pais e Filhos, do Legião Urbana, e é possível ver alguém muito parecida com Rafaella Santos ao fundo.

Na legenda da publicação, feita no Instagram, Valdemir ainda elogiou o filho:

Que bom brincar, cantar e festejar com você o seu aniversário... Obrigado pela noite maravilhosa, meu filho, e lembre-se que família e amigos de verdade são os maiores bens dessa vida. Te amamos.

Gabigol e Rafaella não compartilharam fotos juntos na web. Entretanto, o atleta também falou sobre sua festa de aniversário publicamente:

Obrigado por todas as mensagens. Não tenho palavras para agradecer tanto carinho! Me sinto cada dia mais preparado para novos desafios... Obrigado Senhor por mais um dia especial, escreveu no Insta.

Como você viu, Rafaella e Gabigol teriam reatado o namoro no início de julho deste ano. Recentemente, o suposto namoro gerou polêmica com a notícia de que o jogador teria traído a irmã de Neymar com a DJ Alanna.