Anitta mostra novo estúdio criado dentro de sua mansão e brinca: - A fase gamer chega para todos!

31/08/2020 | 18:10



Anitta desembarcou no Brasil nessa segunda-feira, dia 31, e, assim que chegou em sua casa, a cantora resolveu compartilhar uma novidade com seus fãs: um novo estúdio em casa. Em seus Stories, Anitta falou sobre a reforma:

- Gente, antes de sair de casa, eu pedi para fazerem um estúdio aqui em casa.

A cantora também mostrou sua felicidade com o novo cômodo e brincou com o fato de ter uma cadeira gamer no estúdio:

- Olha a minha cadeira gamer! Gente, a fase gamer chega para todos. Estou chocada que agora eu tenho um estúdio. Atenção, produtores! Agora, todo mundo vai ter que vir aqui.

Segundo o jornal Extra, a partir do dia 3 de setembro, a cantora fará transmissões no Facebook Gaming e, por isso, os novos equipamentos. No projeto, a cantora vai mostrar sua experiência com com jogos como The Sims, GTA e Free Fire.