Aos 81 anos de idade, morre o ator e dublador Pietro Mário

31/08/2020 | 18:10



O ator e dublador Pietro Mário morreu no dia 31 de agosto, aos 81 anos de idade. Segundo informações do G1, o artista teve uma parada cardiovascular. Em março de 2020, Pietro chegou a ser internado com Covid-19, mas se curou. Entretanto, outras complicações agravaram o seu quadro e ele acabou não resistindo.

Nos anos 60, o astro ficou conhecido por ser o apresentador do programa infantil Capitão Furação. Depois, ele participou de outras novelas da TV Globo, sendo as mais recentes Êta Mundo Bom!, Novo Mundo e Deus Salve o Rei.

Pietro Mário também era dublador e deu voz aos personagens Rafiki de O Rei Leão, Ratcliffe de Pocahontas, o Sultão de Aladdin, o Mestre Yoda da trilogia clássica de Star Wars e o Capitão Caverna.

Uma imensa perda, não é?