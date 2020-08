Prefeitura de SP amplia prazo para que alunos peçam cartão alimentação

31/08/2020 | 17:45



A Prefeitura de São Paulo estendeu por mais dez dias o prazo para que as famílias de alunos da rede municipal peçam o cartão alimentação do programa Merenda em Casa, criado para que os alunos possam comer enquanto as escolas estiverem fechadas por causa da pandemia.

O benefício pode ser obtido por todos os estudantes, com valores que dependem do período escolar, e vão de R$ 55 a R$ 101. A reabertura das inscrições foi feita porque a Secretaria de Educação analisou que 30% dos alunos ficaram de fora, e muitos que não tinham direito solicitaram.