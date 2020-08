Luana Piovani comemora aniversário dos filhos gêmeos, Bem e Liz, com foto amamentando

31/08/2020 | 17:11



Como você pode acompanhar, na madrugada do dia 1º de setembro de 2015, Luana Piovani deu à luz gêmeos, Liz e Bem, frutos de seu relacionamento com Pedro Scooby. Nesta segunda-feira, dia 31, um dia antes do aniversário dos pequenos, a atriz resolveu relembrar um momento especial ao lado dos filhos e publicou uma foto amamentando os pequenos ainda na maternidade.

Na legenda, Luana escreveu:

Não só tenho a dádiva de ter três filhos abençoados com saúde e inteligência, Deus ainda me deixou ser mãe de gêmeos. Feliz aniversário, Bem e Liz. Deus vos abençoe, aproveitem o Brasil, meus pintinhos!

A atriz também recebeu o carinho de muitos seguidores, que comentaram:

Parabéns para seus pintinhos. Parabéns para você e para nós mulheres. Olhando essa foto, penso: Uau, somos incríveis!

Ah! Linda foto! Parabéns aos seus pintinhos e para você também, que é uma super mãezona!