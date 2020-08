Como ativar e desativar a notificação de canal ao vivo na Twitch

Marcella Blass

31/08/2020



A Twitch tem um recurso que notifica o usuário todas as vezes que um perfil que ele segue inicia uma transmissão ao vivo. A ferramenta é bastante útil para quem quem quer pegar as lives sempre no comecinho, mas pode incomodar quem segue muitos perfis e, por consequência, passa a receber diversos avisos ao longo do dia.

Seja para ativar ou desativar as notificações de canal ao vivo, o caminho é semelhante. O 33Giga te ensina o passo a passo a seguir:

1 – Vá até a página inicial do streamer que deseja receber ou não as notificações e toque no sino.

2 – Ative as notificações arrastando a bolinha até que ela fique roxa (para ativar) ou cinza (para desativar).

