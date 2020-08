Petrobras anuncia teletrabalho permanente com adesão voluntária limitado a 3 dias

31/08/2020 | 16:09



A diretoria da Petrobras aprovou, na última sexta-feira, as regras para implantação do teletrabalho permanente na empresa, voltado apenas para empregados administrativos, que começará a ser implantado quando for autorizado o retorno do trabalho presencial. O novo regime terá adesão voluntária e limitado a três dias por semana.

Atualmente, com a pandemia de covid-19, os empregados administrativos estão em teletrabalho cinco dias da semana, que irá vigorar até o final do ano.

"A aprovação antecipada reflete o momento de transformação cultural e digital que a Petrobras está vivendo e o compromisso em ouvir as demandas dos trabalhadores, que têm buscado cada vez mais a conciliação entre a vida profissional e a pessoal, melhor uso do seu tempo e maior flexibilidade", disse a empresa em nota.

Segundo a Petrobras, o modelo de teletrabalho permanente também contribui na redução de custos da ocupação de prédios administrativos.