'Foi em busca do sonho', diz Fátima Bernardes após filho sair do Brasil

31/08/2020 | 16:08



A apresentadora Fátima Bernardes fez uma publicação em seu Instagram no domingo, 30, para se despedir do filho, Vinícius Bonemer, que tem 22 anos e é fruto de seu relacionamento com o jornalista William Bonner. O jovem saiu do Brasil para morar em outro país.

"E lá foi ele em busca do sonho. Vamos sentir muita saudade", comentou Fátima. Apesar de não informar o destino de Vinícius, as publicações indicam que ele vai morar em um local onde se fale o idioma francês.

Clique aqui

A namorada de Vinícius, Thalita Martins, também fez uma publicação de despedida e citou a França: "Fico muito orgulhosa de ver você conquistando seus sonhos e fico feliz de estar do seu lado! Como eu sempre falo, te amo mais que tudo e te espero para irmos pra França juntos!".

Beatriz Bonemer, uma das duas irmãs do jovem, fez um post de despedida em que disse, em francês, que espera reencontrar o irmão no Natal. Natasha Dantas, que é casada com William Bonner desde 2018 e é madrasta de Vinícius, também fez um post para ele. "Nós ficamos aqui, desejando só o melhor e contando o tempo pra nos reencontrar!", comentou ela.