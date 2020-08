Bárbara Borges se justifica após postar foto com os filhos na praia: Escolhemos ir cedo para evitar a aglomeração

31/08/2020 | 16:10



Bárbara Borges foi alvo de muitas críticas na internet após postar uma foto com os filhos na praia no último domingo, dia 30. Por conta da repercussão negativa, a atriz publicou uma nova foto, dessa vez usando máscara, e explicou o motivo de ter saído de casa em meio a pandemia do novo coronavírus.

Bárbara começou dizendo que está comprometida com o combate ao coronavírus:

Essa foto com máscara é pra reforçar o meu posicionamento em relaçaÌ?o aÌ? pandemia: a pandemia é coisa séria e é nossa responsabilidade seguir todos os protocolos de segurança, por nós e por todos. Postei hoje uma foto na praia com meus filhos e recebi mensagens de questionamentos se a pandemia havia acabado e muitos julgamentos e por isso acho necessário escrever a respeito.

A atriz então disse que, junto com o marido, Pedro Delfino, e os dois filhos, Martin e Theo, está em isolamento desde o início da quarentena, e que só vai para a praia de vez em quando, e sempre bem cedo, antes de haver aglomeração.

Eu, meu marido e meus filhos estamos em casa desde que foi declarada a pandemia. Vivemos o isolamento dentro do nosso apartamento com duas crianças cheias de energia e só saímos com as crianças pra ir na casa da minha maÌ?e, que também está em isolamento e que mora a cinco minutos da minha casa, e pra levá-los aÌ? praia bem cedo num esquema que já falei inclusive em outro post, que é tipo vai e volta/pá pum, o suficiente para as crianças, e nós também, gastarmos energia e renovarmos a energia no contato com a natureza que nos faz taÌ?o bem. Escolhemos ir cedo aÌ? praia pra justamente evitar possível aglomeraçaÌ?o que costumam ter mais tarde.

Bárbara também explicou que toda a família estava de máscara, só tirou para tomar sorvete, e finalizou:

Ficamos totalmente isolados e flexibilizamos raríssimas vezes a partir de julho pra amenizar os sintomas de ansiedade e frustraçaÌ?o, principalmente por parte dos nossos filhos que naÌ?o compreendem bem o porqueÌ? naÌ?o podem mais sair, passear ou encontrar os amiguinhos. Eu compreendo algumas das críticas que recebi porque reconheço os meus privilégios diante de tantas realidades. Mas o que mais prezo na minha vida é a honestidade, palavras e açoÌ?es alinhadas. NaÌ?o vivo uma hipocrisia, vivo a vida real com autorresponsabilidade. Cada um sabe onde o calo tá apertando com essa situaçaÌ?o desafiadora que nós todos estamos vivendo. NaÌ?o tem sido fácil mesmo.Sigo junto com a minha família aprendendo a viver essa nova realidade.