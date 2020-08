Kanye West é processado em 109 milhões de reais após ser acusado de roubar tecnologia de empresa

31/08/2020 | 16:10



Kanye West se envolveu em mais uma polêmica! Desta vez, o rapper está sendo processado pela empresa MyChannel, Inc., que afirma que o cantor roubou uma de suas tecnologias para usar em seu famoso Sunday Service. Que grave, hein?

Segundo informações do site TMZ, a MyChannel, Inc., fundada por negros, é especialista em vídeos e tecnologia de e-commerce. Eles foram contratados por Kanye no verão de 2018 para ajudá-lo a maximizar as receitas de suas mercadorias. Durante os seis meses que fizeram negócios, o rapper teria feito inúmeras promessas para a companhia - incluindo um investimento de dez milhões de dólares, cerca de 54 milhões de reais. Além disso, a empresa investiu dez mil horas de trabalho e sete mil dólares nos produtos de Kanye, aproximadamente 38 mil reais. Eles chegaram, inclusive, a mudar o local da MyChannel, Inc. duas vezes: uma para Calabasas, outra para Chicago - tudo para fazer a parceria dar certo.

Após seis meses, entretanto, Kanye demonstrou que não tinha nenhum interesse em honrar com as promessas feitas para a empresa. O músico, então, teria cortado relações com a companhia - mas não sem ter, supostamente, roubado a tecnologia da MyChannel, Inc. para usar em seu Sunday Service.

A empresa alega que o rapper a usou para estabelecer a sua marca e, posteriormente, roubar sua tecnologia para ganhar milhões em seus eventos... então eles abriram aquele processinho.

A MyChannel, Inc. exige 20 milhões de dólares de Kanye, equivalente a 109 milhões de reais, pelos prejuízos que sofreram nesses últimos anos. Que tenso, hein?

Vale lembrar que, anteriormente, Kanye estava enfrentando uma briga pública com a esposa, Kim Kardashian.