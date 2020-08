Acordo Mercosul-UE não avança no ritmo esperado, diz presidente do Uruguai

31/08/2020 | 15:05



O presidente do Uruguai, Luis Alberto Lacalle Pou, publicou nesta segunda-feira (31) em suas redes sociais que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e Mercosul continua a avançar, porém não na velocidade esperada. "Minutos atrás, falei com a chanceler alemã, Angela Merkel. O acordo está avançando, embora não com a velocidade esperada", afirmou.

"Questões ambientais e processuais (além da pandemia) ainda precisam ser resolvidas. Concordamos em acompanhar nossas equipes e avaliar os resultados", publicou Lacalle Pou nas redes sociais.

O Mercosul e a União Europeia assinaram no ano passado o acordo de livre-comércio, mas para ser validado ele ainda depende de uma ratificação de todos os países envolvidos. Desde 1º de julho a chanceler alemã, Angela Merkel, está à frente da presidência semestral do Conselho da União Europeia.