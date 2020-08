Rafa Kalimann desmente Gabi Martins e diz que cantora não a avisou quando foi diagnosticada com Covid-19: - Soube por terceiros

31/08/2020 | 15:10



Polêmica entre ex-BBBs! Nesta segunda-feira, dia 31, a colunista Fábia Oliveira revelou que a amizade entre Rafa Kalimann e Gabi Martins estaria estremecida, já que a influenciadora ficou brava com a cantora quando descobriu que ela tinha sido diagnosticada com Covid-19. Dias antes de receber o diagnóstico, Gabi tinha visitado Rafa em sua casa em Goiânia, e a influencer teria achado essa atitude desrespeitosa.

Gabi Martins chegou a dizer, para a colunista, que tinha ligado para Rafa para avisar sobre a doença assim que recebeu o diagnóstico, e que estava tudo bem entre as duas. Rafa, no entanto, desmentiu a versão da ex-colega de confinamento, e disse que ficou sabendo que Gabi estava com a doença por terceiros.

- Ela foi embora e eu soube por terceiros que ela estava com sintomas de Covid. Ela não falou nada comigo. A Gabi não me mandou uma mensagem e não me avisou quando o teste dela deu positivo. Quando eu soube por terceiros que o teste dela deu positivo, eu mandei uma mensagem pra ela, pedindo pra ela ser mais responsável, porque era muito sério saber que ela pegou e mesmo quando sentiu os primeiros sintomas, caberia a ela ter me avisado pra eu ficar atenta.

Rafa disse, ainda, que não ficou chateada com Gabi por ter contraído a doença - já que qualquer pessoa está suscetível a se infectar -, mas sim com o fato de ter descoberto o diagnóstico pela mídia.

A influenciadora disse ainda que não veio à público falar sobre o assunto antes pois era uma situação muito delicada. Ela ainda disse ter ficado chateada porque quando Gabi a visitou, ela tinha várias pessoas do grupo de risco em casa.

- Gabi esteve em Goiânia a trabalho e apareceu na minha casa, fui avisada pelo porteiro que ela estava lá. No fim de semana que ela chegou lá, tinham muitas pessoas do grupo de risco que fazem parte da minha família. Foi o fim de semana do Dia dos Pais, estavam meu pai, minha mãe, minha madrasta, minha sobrinha, que é uma neném... e eu não tinha chamado ninguém de fora. Eles são da minha responsabilidade e isso me doeu muito, porque eu sabia que ela tinha participado de algumas resenhas em Goiânia e eu conversei muito isso com ela. Fiquei muito chateada por isso.