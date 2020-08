31/08/2020 | 15:11



Ana Maria Braga está com pneumonia! A apresentadora, que tem feito ao vivos no Encontro com Fátima Bernardes, hoje não apareceu, e Fátima esclareceu:

- Hoje não teremos Ana e Louro José ao vivo. Ela está em casa, de repouso, essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia que foi descoberta no sábado.

E completou:

- Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados. Então, Ana, que você se recupere logo, volte logo, mas fique bem. A gente vai cuidando aqui do que pode.

Em abril desse ano, felizmente, Ana se curou de um câncer no pulmão.