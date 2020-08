Laura Keller se irrita com dicas de fãs sobre amamentação e rebate: - Se informem antes de falar

31/08/2020 | 15:11



Laura Keller deu à luz seu primeiro filho, Jorge Emanuel, no dia 3 de agosto e desde então tem mostrado que não vai deixar de rebater as críticas dos internautas! Nesta segunda-feira, dia 31, a atriz usou o Stories do Instagram para desabafar sobre as constantes mensagens que recebe dos seguidores com dicas para aumentar a produção de leite e indicações para que deixasse de consumir certos alimentos a fim de evitar as cólicas do bebê.

Visivelmente irritada com esse tipo de mensagem, Laura garantiu que sua produção de leite vai muito bem:

- Se eu pudesse, eu colocava o bico do meu peito pra fora e apertava pra vocês verem [até] onde jorra, até onde esguicha o leite. Mas como não pode? Olha, isso aqui é mancha de leite, acabou de vazar, então tipo assim...

Nos vídeos, a ex-Power Couple falou sobre os mitos acerca da amamentação e afirmou que foi bem instruída pelos pediatras que acompanharam seu filho na maternidade, além de ter pesquisado sobre o assunto:

- Deixar de comer camarão, feijão, couve e repolho... Vou falar de novo: alimentação não influencia no leite e nas cólicas do bebê. Ele tem cólica porque o estômago e o intestino dele são imaturos. Não estou falando isso da minha cabeça de maluca. Me falaram isso na maternidade, pediatra, li e me informei desde o dia que descobri que estava grávida. Parem de dizer essas coisas. Esse assunto é coisa de vovós antigas. Se informem antes de falar. Não fiquem mandando direct com não come camarão, não come essa comida tão seca, tem que comer caldo, toma água com rapadura. Se liga! Cerveja preta, caldinhos, rapadura... Nada disso faz com que a mamãe produza mais leite, ok? O que faz a produção da mamãe ser boa é hidratação, ou seja, tomar água.

Laura ainda garantiu que tem feito uma boa hidratação, contando aos seguidores quanto de água toma por dia - e ainda deu uma dica para quem está fazendo dieta:

- O povo tenta dificultar uma coisa que é muito simples: tem que tomar água. É simples, barato e todo mundo tem acesso! Mas não, tem que ser a cerveja preta, a canjica... Não é possível. Não dificultem a amamentação. Tenho uma garrafa de água de um litro e meio que anda pela casa comigo. Tomo umas duas daquelas por dia... E copos de água sempre antes das refeições. Quando eu estou meio: o que eu vou fazer [agora]? Tomo água. Ah, vou comer. Não, vou tomar água. Uma dica boa para quem está de dieta: Está com fome, não come não. Toma água que é sede.

Incomodada, a DJ também falou sobre seu silicone, dizendo que ele não interfere na amamentação:

- O silicone também não interfere em nada, tá gente? Tenho 560 ml em cada seio. O meu silicone foi colocado por cima do músculo e com incisão na aréola. Meu cirurgião plástico teve muito cuidado com isso, então meus ductos e aréola estão intactos.