Apresentado pela Real Sociedad, David Silva testa positivo para o coronavírus

31/08/2020 | 15:02



Recém-contratado pela Real Sociedad, David Silva testou positivo para o coronavírus. Nesta segunda-feira, dia em que o meia espanhol foi apresentado pelo seu novo clube, o time revelou que o ex-jogador do Manchester City, contraiu a doença, algo detectado através de exames.

David Silva, campeão mundial em 2010 e duas vezes da Eurocopa pela seleção da Espanha, havia dado negativo no exame realizado na última sexta-feira. Porém, o resultado foi positivo no teste desta segunda, o que levou o clube a colocá-lo imediatamente em quarentena.

A Real Sociedad explicou que David Silva está assintomático. O meia havia chegado a San Sebastián, vindo de Bilbao, no último domingo. E a previsão era de que começasse a treinar ao lado dos seus novos companheiros de clube nesta terça-feira, o que não mais poderá acontecer.

O habilidoso meio-campista, de 34 anos, assinou com a Real Sociedad após passar dez temporadas vestindo a camisa do Manchester City. Por lá, disputou 435 jogos, marcou 77 gols e deu 138 assistências. Desta forma, ajudou o clube a ganhar quatro vezes o título inglês, duas taças da Copa da Inglaterra, cinco títulos da Copa da Liga Inglesa e dois da Supercopa.

Formado no Valencia, equipe na qual atuou de 2004 a 2010, com empréstimo de uma temporada no Eibar e outra no Celta de Vigo, ele fez agora seu retorno ao futebol espanhol.

"Quando tive a notícia de que a Real me queria, fiquei muito feliz e animado. Foi uma grata surpresa e as expectativas são altas, pois vi a equipe competir na temporada passada e acredito que podemos lutar por grandes coisas", afirmou, durante a sua apresentação.