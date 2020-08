Katy Perry mostra corpo cinco dias após nascimento da filha

31/08/2020 | 14:19



Katy Perry decidiu mostrar ao mundo os bastidores da maternidade real. No domingo, 30, a cantora publicou no stories do Instagram uma foto em que aparece de calcinha alta cinza e sutiã de amamentação.

Ela foi uma das homenageadas do Video Music Award da MTV que, nesse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, teve de ser virtual.

Katy compartilhou uma selfie de corpo em que aparece no banheiro.

"Cabelo e maquiagem por @exhaustion", brincou na legenda da foto, relatando a realidade da exaustão pela qual passa a mulher nos primeiros meses após o parto.

A filha de Katy e Orlando Bloom, Daisy, nasceu na última semana, nos Estados Unidos, e a chegada dela foi anunciada através de uma publicação no perfil oficial do Unicef nas redes sociais.

O objetivo era chamar atenção das pessoas sobre a segurança na primeira infância em tempos de covid-19.

Enquanto cuida da pequenina, Katy Perry aproveita para comemorar o lançamento do quinto álbum de estúdio, Smile, que chegou às plataformas de streaming do mundo inteiro na sexta-feira, 28.