The Weeknd aparece com o rosto todo machucado no VMA 2020

31/08/2020 | 14:10



Eita! Apesar de ter o seu formato bem diferente por conta da pandemia, isso não significa que o VMA, que rolou no último domingo, dia 20, não tenha dado o que falar. Além de Lady Gaga chamar a atenção pelos looks diferentões que usou ao longo da noite, outro cantor virou assunto: The Weeknd apareceu no evento com o rosto cheio de hematomas! Pois é.

O astro, que levou para casa o melhor clipe de R&B por Blinding Lights, parecia estar com o nariz quebrado e olhos machucados e até mesmo estava sangrando durante a sua performance. Porém, segundo informações do New York Post, isso era apenas maquiagem! Esse look machucado, inclusive, é o que cantor usa no curta de After Hours, seu álbum mais recente, e também no clipe de Blinding Lights.

Portanto, ele adotou esse visual mais macabro para que sua performance ficasse ainda mais impactante.

Que susto!

Nas redes sociais, os internautas que acompanhavam a premiação logo se assustaram:

Por que parece que ele foi atropelado?

Ele está machucado de verdade?