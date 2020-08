Doria anuncia fechamento do hospital de campanha do Heliópolis

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/08/2020 | 13:52



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta segunda-feira (31), no Palácio dos Bandeirantes, anunciou o fechamento do hospital de campanha do Heliópolis.

Segundo Doria, o espaço atendeu 989 pacientes de 40 municípios desde sua ativação, em maio. “Ele cumpriu seu papel. Tivemos redução superior a 80% nas internações por conta do coronavírus”, afirmou.

O espaço ofereceu à população 200 leitos de enfermaria e 24 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para tratar pessoas com Covid-19. O aparelho não receberá mais novos pacientes com o novo coronavírus e começará a ser desativado na próxima semana. Com isso, segundo Doria, amplia-se as cirurgias eletivas.

O governador aproveitou ainda para fazer críticas às aglomerações observadas no último fim de semana no Litoral do Estado, com as praias lotadas. Segundo Doria, mesmo com quedas nos números de óbitos e internações, por conta da Covid-19, ainda não há motivo para baixar a guarda nos cuidados e muito menos para celebrar.

“Estamos em quarentena, quero deixar isso bem claro”, afirmou. Todos observaram neste fim de semana número impressionante de pessoas no Litoral de São Paulo, se aglomerando, sem máscara, de forma inadequada e perigosa. As rodovias tiveram seguidos congestionamentos como se nada estivesse acontecendo”, criticou.

O governador afirmou ainda que a quarentena seguirá enquanto não houver vacina e a imunização de todas as pessoas. “É preciso que as pessoas tenham responsabilidade. Estamos combatendo um vírus muito agressivo, letal.

Mais de 30 mil brasileiros de São Paulo não conseguiram se recuperar”, lamentou. Doria pediu para que prefeitos não permitam aglomerações nas praças, avenidas, parques e praias.

O governo anunciou que a taxa na ocupação de leitos é de 53,9%, a mais baixa desde o início do Plano São Paulo, iniciado em junho. O Estado de São Paulo registrou queda de 4,4% nas internações e 4% nos óbitos entre os dias 23 e 29, em relação a semana anterior. O Estado tem hoje 804.342 mil casos confirmados e 30.014 mortes registradas.