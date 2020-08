Correção: Lazio anuncia extensão do contrato do artilheiro Ciro Immobile até 2025

31/08/2020 | 13:17



A Lazio anunciou, nesta segunda-feira, a extensão do contrato do atacante Ciro Immobile até 2025. O compromisso do artilheiro do último Campeonato Italiano iria expirar em 2023.

O jogador, de 30 anos, autor de 36 gols na última temporada da Série A, vai receber em seu novo contrato um aumento em seu salário anual de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,9 milhões) para 4,2 milhões de euros (R$ 27,4 milhões).

"Isso é importante, porque Immobile estava na mira de vários clubes e porque ganhou a última Chuteira de Ouro da Europa", disse, nesta segunda-feira, Stefano De Martino, diretor de comunicação da Lazio, referindo-se ao título de artilheiro da Europa.

Na temporada da Série A, que terminou no início de agosto, Immobile igualou o recorde de gols em uma temporada do Campeonato Italiano, que era do argentino Gonzalo Higuaín. Ele também foi o artilheiro da Serie A em 2013/14, temporada em que anotou 22 gols pelo Torino.

Se mantiver a forma atual, Immobile será facilmente o maior artilheiro da Lazio. Com 125 gols em todas as competições, o jogador é o terceiro na lista do clube romano, atrás de Silvio Piola (149 gols) e Giuseppe Signori (127).