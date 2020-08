Área de Star Wars na Disney completa um ano; veja fotos e curiosidades

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



31/08/2020 | 11:18



A Star Wars: Galaxy’s Edge, área temática do parque Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos, completou um ano no último sábado (29/8). O local, que tem 56 mil metros quadrados, transporta os visitantes para ambientes inspirados no planeta Batuu, que, curiosamente, não aparece nos oito primeiros filmes da saga criada por George Lucas. Em compensação, foi preparado especialmente para os viajantes.

Curiosidades sobre a Star Wars: Galaxy’s Edge

Atualmente, a área é lar de duas grandes atrações – Millennium Falcon: Smugglers Run e Star Wars: Rise of the Resistance. A última é uma das experiências mais avançadas e imersivas já realizadas pelo time Walt Disney Imagineering, na qual visitantes entram em uma batalha entre a Primeira Ordem e a Resistência. Ao longo da atração, eles ainda ficam cara a cara com o personagem Kylo Ren.

No Savi’s Workshop – Handbuilt Lightsabers, é possível construir seus próprios sabres de luz usando centenas de peças disponíveis (que formam mais de 120 mil combinações). Além disso, a loja Droid Depot tem quase 280 mil combinações para a construção de um droide astromecânico das séries R ou BB.

O design, a ambientação e as iniciativas imersivas são alguns dos aspectos mais marcantes da Star Wars: Galaxy’s Edge. Esses fatores colocaram a área na lista dos Melhores Lugares do Mundo da Revista “TIME” e renderam até uma indicação ao Grammy – o compositor John Williams foi selecionado na categoria de Melhor Composição Instrumental com “Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite”, uma das músicas que podem ser ouvidas no local.