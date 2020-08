Resort de luxo na Praia do Forte reabre em 1° de setembro

Redação

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte, um dos hotéis mais tradicionais da Bahia, retomará as atividades a partir de 1° de setembro. Rodeado pela linda natureza da região, o empreendimento fica no litoral norte da Bahia e esbanja sofisticação.

Reabertura do Tivoli Ecoresort Praia do Forte

O resort da Praia do Forte redefiniu a experiência do cliente com base no programa Feel Safe at Tivoli. O plano complementa as medidas impostas pelos selos Turismo Responsável, Limpo e Seguro, do Ministério do Turismo do Brasil, e Protek POSI-Check, da Intertek Cristal.

As diretrizes incluem 10 linhas de ação, que respondem às necessidades dos clientes na nova realidade social. Entre elas estão o reforço dos processos de limpeza e higienização, a priorização dos serviços digitais, a reorganização de layouts para garantir o distanciamento social e o controle da purificação do ar e da água.

Protocolo de segurança

Serviços digitais

Com o objetivo de minimizar as interações entre as pessoas e o contato com superfícies, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte oferecerá um aplicativo digital, por meio do qual os hóspedes poderão acessar informações e serviços dos hotéis, incluindo check in/check out e menu digital.

Limpeza e higienização

Serão implementados procedimentos reforçados de higienização tanto nos quartos e áreas comuns, como no lobby, na recepção e nos restaurantes, bem como nas cozinhas e áreas dos colaboradores. As medidas estendem-se também aos processos de lavandaria. Tapetes desinfetantes foram implantados nas entradas do hotel.

Regras de distanciamento social

Os espaços comuns do hotel foram reorganizados em termos de ocupação e de mobiliário, de forma a evitar a concentração de pessoas e a proximidade entre elas, garantindo o distanciamento social.

De acordo com nota divulgada pelo hotel, haverá sinalização de segurança nas áreas públicas, como recepção, restaurantes, spa, clube infantil, áreas de lazer, entre outras.

Material de proteção individual

Todos os colaboradores vão usar máscara e terão acesso a álcool em gel. O contato direto será minimizado.

Purificação do ar e da água

O hotel contará com um processo de limpeza e desinfecção dos sistemas de climatização de ar e da água. Os protocolos de manutenção preventiva também foram reforçados.

Os serviços técnicos vão aumentar a frequência das inspeções e do controle dos níveis de tratamento de água potável, água das piscinas e ar ambiente.

Quanto custa

As diárias no Tivoli Ecoresort Praia do Forte custam a partir de R$ 1.683, com café da manhã e jantar inclusos, em apartamento double superior.

