Ao se despedir do filho, Fátima Bernardes posta foto com os trigêmeos e a nora: Ele está feliz e nós também

31/08/2020 | 11:10



Vinicius Bonemer, filho de Fátima Bernardes e William Bonner, viajou para a França, onde irá estudar! Por meio das redes sociais, sua família e sua namorada, Thalita Martins, postaram fotos e fizeram homenagens ao rapaz de 22 anos de idade. Fátima, por exemplo, postou uma foto em que aparece ao lado de Vinicius e também de Beatriz e Laura. Além disso, Thalita aparece ao lado da sogra. Na legenda, escreveu:

E lá foi ele em busca do sonho. Vamos sentir muita saudade. Quando que eu podia imaginar que aquele primeiro dia de aula numa escola bilíngue, pra aprender francês, fosse fazer todo sentido agora... Valeu a pena. Ele está feliz e nós também, por ele.

No álbum há ainda uma foto dos trigêmeos ainda pequenos! Muito fofo, né?

Beatriz Bonemer também quis homenagear o irmão com um clique dos três reunidos:

A partir de hoje, nossos problemas com tecnologia não serão mais resolvidos tão facilmente. E não teremos a explicação física ou científica para cada acontecimento cotidiano.Nosso repertório de fatos aleatórios também será reduzido.E as carnes do churrasco não serão as mesmas. Pensando bem, talvez as escolhas de filmes sejam mais rápidas (e eu juro que finalmente vou assistir Interestelar).

Thalita postou uma foto aos beijos com Vinicius e disse:

E lá foi ele...Fiquei horas pensando no que escrever para essa pessoa tão especial pra mim. � difícil, porque tem tanta coisa que gostaria de falar. Bichinho, você é perfeito pra mim! Companheiro, amigo, carinhoso, gentil, estudioso, comprometido... Tudo isso e muito mais!Eu to tão feliz por você que choro (e de saudade também, né)! Fico muito orgulhosa de ver você conquistando seus sonhos e fico feliz de estar do seu lado! Como eu sempre falo, te amo mais que tudo e te espero para irmos pra França juntos! Vamos juntos, sempre! A saudade aperta, mas tenho certeza que mais coisas nos conectam do que nos separam!

Normalmente mais discreta nas redes sociais, Natasha Dantas, atual esposa de Bonner, postou fotos bem fofas do garoto com o pai e escreveu:

Como deixar todos com saudade, mesmo sabendo que em pouco meses nos veremos de novo?

Â? topar fazer tudo

Â? ser um filho/enteado amoroso e companheiro

Â? ter soluçoÌ?es para resolver qualquer problema ligado aos aparelhos eletroÌ?nicos

Â? rir descontroladamente com The Office

Â? ajudar a fazer comida e deixar cozinha limpinha depois.

� indicar ótimas séries para se maratonar

Â? fazer uma pipoca muito boa

Â? ser o namorado mais fofo pra Thalitinha

Â? ser o irmaÌ?o que está por perto sempre que as irmaÌ?s precisam

Â? ser o amigo de todas as horas

Nossa, a lista é grande. O que importa mesmo é saber que ele está feliz e se realizando! Nós ficamos aqui, desejando só o melhor e contando o tempo pra nos reencontrar!!!

Muito amor, né?